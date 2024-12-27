«Я готов»: 68-летний Никас Сафронов собирается стать отцом в седьмой раз

Художник Никас Сафронов заявил, что уже готов стать отцом в седьмой раз. Несмотря на возраст, он хочет еще одного ребенка, чтобы передать ему свое наследие. Об этом он рассказал в интервью Ura.ru.

У Никаса есть шесть детей от разных женщин, и со всеми он старается поддерживать связь. Однако среди них нет того, кому 68-летний художник смог бы передать твое творческое наследие. Ближе всех к Сафронову сын Лука. Но он музыкант. Поэтому художник не исключает, что станет еще раз отцом, хоть и понимает — это больше мечты, чем планы.

«Да, наверное, я готов к этому психологически. Также понимаю, что у меня много детей, которых я в свое время упустил. Я не видел, как они растут. Большую часть они жили далеко от меня и, наверное, из-за этого не являются продолжателями моего творческого наследия. А мне хочется оставить наследие художника, передать дело своей жизни», - заявил Никас.

К слову, художник был женат, но построить семью у него не получилось. Сам он считает, что не создан, по всей видимости, для брака. Он признался, что хотел видеть супругу своим другом по жизни, но «что-то пошло не так».

В 68 лет Сафронов уже составил завещание, в которое включил своих многочисленных детей. В списке, что они наследуют, нет только квартиры, в которой живет творец, так как он планирует из нее сделать музей и подарить городу.

Ранее Никас Сафронов рассказал о своей пенсии.