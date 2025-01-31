«Я включил матч фоном»: Илья Ермолов рассказал о домашних родах жены

Актриса Марина Ворожищева рассказала о домашних родах, на которых присутствовал ее муж, режиссер Илья Ермолов. Он перерезал пуповину. Звездная семья поделилась историей из личной жизни в интервью «Атмосфере», которое публикует WomanHit.ru.

Пара приняла осознанное решение о том, что не ехать в больницу. Но сначала мужчина был против.

«Мы ходили на курсы, где я задавал вопросы со своим скептицизмом. В итоге я многое понял, увидел, что таких семей немало, и осознал, что это не что-то уникальное», — поделился артист.

Актриса вспомнила о том, что в этот день был футбольный матч. Она предложила супругу-болельщику посмотреть его в соседней комнате, пока она рожала. Но он не мог оставить жену в такой важный момент.

«Я включил матч фоном, но, конечно, было не до него. Я понимал, что не могу просто ждать в другой комнате, поэтому вышел и начал участвовать», — рассказал мужчина.

Илья был удивлен, что Марина рожала без криков. Она объяснила, что просто приняла процесс, и все прошло в расслаблении. Супруги добавила, что готовы к пополнению в семье.

«Чем больше, тем лучше», – заявил режиссер.

Ранее мы писали о том, что недавно родившая Хилькевич заговорила о четвертой беременности.