«Чувствую себя маленькой девочкой»: как изменились отношения Глюкозы с мужем за 17 лет

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) и ее супруг, бизнесмен Александр Чистяков в этом году отметят 18-ю годовщину свадьбы. Артистка рассказала, в чем секрет долгих и счастливых отношений.

Секретами семейной жизни Глюкоза поделилась на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ионова уверена: идеальных отношений нет, и любая пара рано или поздно сталкивается с кризисами.

Она рассказала, что ее отношения с мужем не изменились за 17 лет. В них по-прежнему царят любовь и понимание.

«Я до сих пор себя чувствую себя такой маленькой девочкой, о которой заботится ее любимый человек. Для меня всегда было очень важно, чтобы это чувство сохранялось, чувство защиты и надежности. У нас все так же есть юмор — это тоже очень важно», — рассказала артистка.

За это время, призналась певица, супруги стали более откровенны друг с другом. У них нет секретов, и они всегда могут сказать то, что думают.

37-летняя певица заключила, что не представляет, как жить без мужа — настолько сильно певица к нему привязана.

У супругов есть две дочери — 16-летняя Лидия и 12-летняя Вера.

Ранее Глюкоза рассказала об опасении при знакомстве со свекровью. Артистке было страшно неправильно произнести ее отчество.