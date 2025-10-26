«Я вижу и слышу тебя каждую секунду!»: вдова Николая Караченцова вспомнила о его последних словах

27 октября народному артисту РСФСР Николаю Караченцову исполнился бы 81 год, но он скончался за день до дня рождения семь лет назад. В разговоре с aif.ru вдова актера Людмила Поргина вспомнила о его последних словах перед смертью.

По словам артистки, они с близкими всегда с теплом вспоминают о покойном актере: «Мы радуемся, что он был с нами!» Людмила Поргина призналась, что всегда восхищалась супругом, жизнь с которым была сплошным счастьем. Актриса до последнего была рядом с мужем, который перед смертью заявил: он всегда будет слышать ее «на том свете».

«Он мне сказал, умирая: „Запомни, я тебя вижу и слышу каждую секунду! У вас нет связи со мной, а мы на том свете — вас ощущаем, чувствуем, слышим. Все, что надо, — проси!“», — поделилась Людмила Поргина.

Вдова Николая Караченцова назвала супруга «уникальной личностью» и отметила, что он всегда был готов прийти на помощь. Не оставили в беде и самого артиста, который в 2005 году попал в страшную аварию, изменившую его жизнь навсегда. Людмила Поргина вспоминает: восстановление мужа стоило колоссальных усилий.

«После аварии он не говорил два месяца, лежал в коме, потом из нее вышел, молчал. А потом мы стали приводить его в порядок, массировать ему небо, все, чтобы он начал говорить. Звук пришел, но это была работа, бешеная», — рассказала вдова Николая Караченцова.

Напомним, в ночь с 27 на 28 февраля 2005 года звезда рок-оперы «Юнона и Авось» попал в автокатастрофу и получил серьезную черепно-мозговую травму. Николай Караченцов был госпитализирован, ему сделали операцию. Около месяца актер пролежал в коме. После случившегося речь артиста была затруднена, ему также пришлось заново учиться ходить, однако полностью вернуться к прежней жизни ему так и не удалось. 27 февраля 2017 года актер снова попал в серьезное ДТП, за рулем находилась его жена. Тогда он серьезно не пострадал, но был доставлен в больницу.

В 2017 году у Николая Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль в левом легком. Состояние артиста ухудшилось, и 26 октября 2018 года он ушел из жизни из-за отказа почек всего за день до 74-летия.

Ранее актер Станислав Садальский рассказал о злом роке в жизни Николая Караченцова: «И те две аварии в один и тот же день с разницей в 12 лет, и смерть в канун дня рождения».