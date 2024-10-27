13 лет мучительной жизни: Садальский рассказал о злом роке Николая Караченцова

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал, как уходил из жизни легендарный актер Николай Караченцов, которому 27 октября могло бы исполниться 80 лет.

«У каждого своя судьба. Иногда мне кажется, над ним давно витал рок. И те две аварии в один и тот же день в одну и ту же дверь с разницей в 12 лет, и смерть в канун дня рождения – вчера как раз был день памяти», - написал Садальский на сайте sadalskij.livejournal.

Он также выразил уверенность, что Караченцову было уготовано 13 лет мучительной жизни после аварии.

Напомним, ночью 28 февраля 2005 года Караченцов попал в ДТП и получил черепно-мозговую травму, тупую травму живота и перелом трех ребер. Актер пережил трепанацию черепа и восстанавливался несколько лет. 27 февраля 2017 года Караченцов вновь попал в ДТП. Автомобилем управляла его жена, актриса Людмила Поргина.

Народный артист РСФСР, один из ведущих актеров театра «Ленком» Николай Караченцов умер в Москве 26 октября 2018 года. На следующий день ему должно было исполниться 74 года. Актер долгое время боролся с раком.

Ранее Людмила Поргина рассказала о последних минутах жизни Караченцова. По ее словам, в октябре 2018 года врачи честно сказали, что опухоль уже не остановить, поэтому актеру осталось жить считанные дни.