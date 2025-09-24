«Я видела в его глазах страх»: Полина Диброва раскрыла реакцию детей на развод

Блогерша Полина Диброва рассказала, как сообщила детям о разводе. Она призналась, что младший ребенок расплакался, узнав о происходящем в семье, а его братья восприняли новости более стойко.

В подкасте «Здесь (не) судят» Полина отметила, что на серьезном разговоре с детьми настоял Дмитрий. Узнав об измене жены и ее желании развестись, телеведущий потребовал, чтобы именно она рассказала сыновьям о расставании родителей. К этой беседе Диброва готовилась долго. Она призналась, что отдельно встречалась со старшим ребенком, а затем с младшими.

По словам Полины, хуже всего новости воспринял Илья. Он заплакал. Александр до конца все еще не осознает происходящее, а Федор отнесся к информации спокойно.

«Илюшка заплакал. Я увидела в его глазах страх. Он испугался за меня — как я буду дальше», - поделилась Полина.

Развестись с мужем Диброва решила еще в марте, но проблемы в семье звезды долго не афишировали, так как Дмитрий пытался понять серьезность намерений жены. Напомним, что Полина бросила супруга, так как разлюбила его и увлеклась новым мужчиной – бизнесменом Романом Товстиком.

Ранее Полина Диброва рассказала, что два месяца принимает успокоительные.