Полина Диброва рассказала, что два месяца принимает успокоительные таблетки

Полина Диброва выступила в рамках программы регаты и рассказала, что устала от всего. Она коснулась темы развода с ведущим Дмитрием Дибровым – из-за происходящего модель два месяца принимает успокоительные средства.

Полина стала участницей бизнес-регаты, где всего будет 15 яхт. У каждой свой лидер, она представляла Dibrova club.

«В программе регаты запланировано выступление каждого лидера. Конечно, я сказала про развод. Сегодня было утро X. Я проснулась с мыслью об этом выступлении и с осознанием, что нет сил. Как же я устала от всего. Сжав все в груди отправилась говорить. Так сложно. Опять слезы», - сообщила Диброва в Telegram-канале.

Она сообщила, что все аплодировали после выступления, потому что у каждого есть, что сказать на тему развода. На мероприятии присутствовали 130 человек. Диброва опубликовала фрагмент своей речи и призналась, что два месяца живет на успокоительных.

«Последние два месяца у меня в жизни очень непростые… Буду путаться, честно, я эти два месяца на успокоительных таблетках», - произнесла Диброва и заявила о большом количестве хейта.

Полина напомнила, что 25 сентября будет объявлено о разводе. Она рассказала: этот выбор сделала сама, чтобы не предать себя.

Диброву поддержали в комментариях. Интернет-пользователи писали: «Правильно Полина, нужно жить так, как хочешь ты», «Преклоняюсь перед твоим мужеством и силой духа».

Ранее блогер Мария Погребняк уличила ее во лжи после фото с огромными синяками на лице. Диброва рассказывала, что потеряла сознание на отдыхе, упала и ударилась, но Погребняк предположила: это последствия блефаропластики.