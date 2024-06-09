«Я видела маму в крови, было страшное месиво»: Елена Ксенофонтова дважды столкнулась с домашним насилием

Елена Ксенофонтова призналась, что в детстве ей приходилось защищать мать от отчима-тирана. О своей психологической травме звезда «Кухни» рассказала на YouTube-канале Марии Гладких.

По словам актрисы, будучи ребенком, она видела, как отчим жестоко избивает ее мать.

«Он просто издевался над ней, творились какие-то страшные вещи. Наутро мама замазывала все, что можно, надевала красивую одежду и шла по делам. И не дай Бог кому-то рассказать», – поделилась Ксенофонтова.

Елена очень быстро повзрослела, поскольку становилась невольным участником этих конфликтов. Она пыталась всеми силами защитить мать от мужчины.

«К сожалению, вынуждена была быть участником – защищать маму, бежать с ней, собирать брата и сестру. Я видела маму в крови, было страшное месиво», – отмечает она.

Отчим издевался не только над матерью Ксенофонтовой, но и над ней самой: мужчина унижал ее и оскорблял.

Актриса добавила, что столкнулась с насилием и во взрослом возрасте. Домашним тираном оказался ее бывший супруг Александр Рыжих, который поднимал на нее руку.

«Синяки и переломы, если ты осталась жива, они все-таки заживут. А вот израненная психика, сердце и душа - вряд ли. И это на генетическом уровне потом переходит от матери к дочери, ее дочери к внучке и так далее», – утверждает звезда.

Также Елена объяснила, почему многие женщины не решаются уйти от абьюзеров. По ее словам, такие мужчины всегда внушают своим партнерам, что это именно с ними что-то не так.

«Мол, если бы он не принял тебя такую-никакую, то вообще неизвестно, в какой яме бы тебя потом нашли», – заключила артистка.

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