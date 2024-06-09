«Несу тяжелый крест одна»: Ольга Шукшина обвинила сестру Марию в равнодушии к перенесшей инсульт матери

Актриса Ольга Шукшина заявила, что ее старшая сестра Мария никак не принимает участия в жизни матери, народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая недавно перенесла инсульт. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артистка рассказала, что Мария Шукшина заблокировала ее и не выходит на связь.

Младшая дочь актера и писателя Василия Шукшина Ольга возмущена тем, что ее сестра Мария не ухаживает за пожилой матерью, недавно перенесшей инсульт. По словам актрисы, она не может дозвониться до сестры, поскольку та ее заблокировала.

«От нее приезжают иногда, что-то привозят. Это едва ли третья часть того, что она должна отдавать. Мама звонит Маше, поздравляет с днем рождения. Я же у Маши в „черном списке“», — заявила Ольга Шукшина.

Артистка пожаловалась, что забота о пожилой матери полностью легла на ее плечи. Ольга Шукшина утверждает, что сестра, которая часто говорит о нравственности и моральных ценностях, в реальной жизни ведет себя совсем иначе.

«Не хочешь публичности, приди домой, переступи порог родного дома, где ты родилась. Все на мне, я одна забочусь о маме. Вот скоро поедем в подмосковный санаторий. Это тяжелый крест, который я несу одна», - высказалась актриса.

Напомним, конфликты в семье Шукшиных продолжаются уже давно. В марте этого года Ольга Шукшина подала иск в Таганский суд на родную сестру из-за прав на произведения их отца. Младшая дочь Василия Шукшина не согласилась с решением матери передать все права Марии.

Ранее мы писали о том, что Мария Шукшина отказалась отдавать права на произведения отца Лидии Федосеевой-Шукшиной.