«Я видела, как ему это больно»: диктор Дина Григорьева публично призналась в изменах мужу, режиссеру «Петровки, 38»

Диктор Всесоюзного радио и Центрального телевидения, бывшая ведущая программы «Время» Дина Григорьева призналась, что изменяла мужу, режиссеру фильма «Петровка, 38» Борису Григорьеву с двумя любовниками.

Сначала отношения на стороне случились у журналистки в 29 лет. Она не назвала имя избранника, однако уточнила, что он был старше на 18 лет.

«Это и его тревожило, и меня тревожило. Нас это беспокоило очень, возвращались к разговору о том, что у нас семьи. Телам нашим не надо быть вместе. Мы поставили точку. Мы остались коллегами, наши бригады соприкасались», — рассказала Григорьева в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Диктор не стала скрывать, что в молодости была влюбчивой натурой, поэтому в ее жизни вскоре появился новый любовник, отношения с которым продлились 10 месяцев. Эта связь разрушила брак Григорьевой с мужем.

Неизвестная женщина позвонила режиссеру Григорьеву и все ему рассказала. При этом телеведущая не стала отрицать измену.

«Я видела, как ему это больно. Он дал мне по лицу и ушел», — вспомнила Григорьева.

После этого режиссер закрутил роман с актрисой Натальей Величко. Однако через полтора года бывшие супруги простили друг друга и воссоединились.

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