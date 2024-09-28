«Не для испанца наша дива цвела»: Алена Водонаева высмеяла помолвку Ани Лорак

Блогер и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева неожиданно выступила против брака 46-летней певицы Каролины Куек, выступающей под псевдонимом Ани Лорак, и инструктора по йоге и медитациям из Испании Исаака Виджраку.

«Меня никто не спрашивал, но я против этого брака. Не для испанца наша дива цвела. Один муженек из Турции уже был», — написала Водонаева в своем Telegram-канале.

Блогер назвала певицу «прекрасной» и напомнила, что это будет ее второй брак с иностранцем.

Исаак Виджраку сделал предложение руки и сердца Ани Лорак в день ее рождения. Артистка с восторгом отреагировала на такой неожиданный подарок и согласилась стать женой испанского йога.

Роман пары начался после развода Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Инструктор по йоге и медитациям помог певице найти баланс. Оказалось, что в прошлых отношениях он дважды стал отцом.

В 2009 году Ани вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу и в 2011 году родила от него дочь Софию. Брак распался из-за многочисленных измен мужчины.

Ранее пластический хирург Тимур Хайдаров заявил сайту «Страсти, что Ани Лорак не делала пластических операций. Это, по его словам, доказывают и снимки певицы — черты лица звезды остались такими же.