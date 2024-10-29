«Я видела его»: возлюбленная Гуфа рассказала, где находится рэпер после дебоша

Возлюбленная Гуфа рассказала о том, что рэпер носит на ноге браслет и лежит в рехабе. Разият Салахова дала комментарий Super.ru.

Поклонники интересуются, что происходит с рэп-исполнителем Алексеем Долматовым, выступающим под псевдонимом Гуф, после дебоша. СМИ пишут, что у него произошел конфликт во время отдыха в подмосковной бане. Завязалась драка, был и пострадавший.

Полиция разбирается в случившемся, а на ногу рэперу надели специальный браслет якобы чтобы он не убежал. Так ли это, рассказала его девушка.

«Браслет носит и в рехабе лежит. Это правда. Концерты, как я знаю, не отменены, наверно, будут. Он идет на поправку, вроде бы, мы надеемся. Все будет хорошо. Сколько пробудет в рехабе — этого никто не может сказать, даже я или он, или кто-то еще. Он связывался со мной после задержания, я видела его», – заявила Разият Салахова.

Возлюбленная звезды призналась, что общается с мамой рэпера, с его сестрой и даже бывшей женой и матерью его сына Айзой.

Ранее Айза заявила, что рэперу Гуфу надо срочно лечиться от биполярного расстройства. Несмотря на ситуации с дебошем в подмосковной бане, девушка считает бывшего мужа самым добрым человеком на планете.