«Я везде пьяница»: обвиненная в алкоголизме Татьяна Кравченко выдала свою тайну

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко недавно была в центре скандала. Актриса не явилась на спектакль, а коллега Стас Садальский заявил якобы женщина перебрала с алкоголем. Знаменитость была в шоке от таких обвинений и опровергла их. Но в одном из интервью неожиданно выдала свою тайну.

Напомним, что Садальский объявил о пропаже артистки и даже рассказал о том, что ее квартиру будут вскрывать сотрудники МЧС. Татьяна стала гостьей программы «Жизнь и судьба», где рассказала о том, что происходит вокруг ее имени.

Женщина заявила, что никто не звонил в службу спасения, потому что люди из ее окружения заранее знали, что она не появится на сцене. Она просто не захотела выступать рядом со Стасом.

«Я думаю, что ему нужна помощь, потому что я же не первая. Один в один он также с Таней Васильевой поступил. <...> Ладно бы я одна такая, он только меня так, что я алкоголичка и все такое... Хотя жрет-то он так, что будь здоров!» – призналась актриса.

Кравченко также заявила, что среди актеров нет абсолютно непьющих людей. При этом женщина отметила, что никогда не выходила на сцену с Садальским выпившей.

«Нет, выпивают все, конечно, естественно. Это профессия такая. А как?! После спектакля, там, или в перерывах снимать адреналин. А у меня еще роли все такие, я везде пью, пью, везде пьяница!» – посмеялась над собой артистка.

Ранее мы писали о том, что Станислав Садальский попал в больницу. Недавно он назвал имена тех, кто в этом виноват.