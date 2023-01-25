Станислав Садальский назвал имена тех, кто отправил его на больничную койку

71-летний актер, блогер и телеведущий Станислав Садальский недавно был госпитализирован с сильным кровотечением. В Боткинской больнице ему оказали все необходимую помощь, однако, по его собственным словам, «латать было что».

После выписки Садальский публично поблагодарил врачей. И, между прочим, рассказал о любопытной встрече с некоей известной в столице ясновидящей, которая также проходила лечение в клинике.

Она прямо сказала: двое смастерили в театре куклу, назвали моим именем. И навтыкали в нее иголки.

Разумеется, актер пожелал узнать имена столь успешных вудаистов. И услышал в ответ: «Варшавер и Кравченко».

Напомним, некоторое время назад Станислав Юрьевич прилюдно обмолвился об алкогольной зависимости 69-летней примы Ленкома Татьяны Эдуардовны Кравченко.

Директор театра Марк Варшавер вступился за звезду.

И даже пообещал подать на Садальского в суд за клевету. Ждать ли нам встречного иска?