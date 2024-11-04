«Я весил за 100 килограммов»: Стас Михайлов раскрыл секрет кардинального преображения

Певец Стас Михайлов признался в склонности к полноте и постоянной борьбе с лишним весов. В эфире «Шоу Воли» он заявил, что смог похудеть на 17 килограммов благодаря дисциплине и самоконтролю.

«Я весил за 100 килограммов. Мне интересно стало изменить это. Теперь мне легче двигаться и петь», — сказал Михайлов.

Он подчеркнул, что на гастролях часто позволял себе лишнее, однако смог взять себя в руки. При этом Стас назвал себя сладкоежкой и признался, что тяжелее всего было отказаться от десертов.

«Я отказался от хлеба и сладкого, которое обожаю. Полностью запретил себе алкоголь. Бывали застолья, но там сразу закусываешь и, соответственно, толстеешь. Газированные напитки я тоже убрал», — рассказал исполнитель хита «Все для тебя».

Михайлов добавил, что не впадает в крайности и периодически позволяет себе запрещенные продукты. На гастролях он может съесть что-то вредное, но в остальные дни придерживается правильного питания.

«Я стал есть один раз в день, и мне хорошо. Утром я могу выпить сок или съесть сухофрукты. А потом в три часа дня я ем, когда чувствую голод», — добавил Михайлов.

Говоря о кардинальной смене имиджа, Стас заявил, что давно перестал идти на поводу у публики, когда дело касается внешнего вида.

«Я много лет на сцене, и что бы я ни делал, мне говорят: тебе лысым было лучше, толстым было лучше... Все знают, как надо! Невозможно жить в состоянии, когда кому-то надо угождать», — высказался Михайлов.

В октябре 2024 года Стас Михайлов поднял ценник на свои выступления сразу на полмиллиона рублей за месяц. При этом он убрал из райдера алкоголь. Заказать на корпоратив 55-летнего исполнителя можно за 9 миллионов рублей.