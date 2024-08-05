«Я весил сто двадцать килограммов»: актер Илья Лыков похудел благодаря случайности

Актер Илья Лыков заявил, что раньше весил 120 килограммов, но всего за год избавился от лишнего веса и ушел от амплуа «характерного толстячка». В интервью журналу «Атмосфера» он признался, что за год сбросил 40 килограммов.

Звезда проектов «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Тетя Марта», «Мосгаз. Западня» поделился воспоминаниями о детстве.

«У меня были три бабушки, включая маму отчима, и все старались меня вкусно накормить. Уроки физкультуры я, естественно, избегал, и вместо них пропадал на фабрике-­кухне, которая находилась прямо напротив школы, где ел песочные пирожные», – рассказал Илья.

Артист отметил, что однажды случайным образом его жизнь изменилась. В день рождения он сильно выпил, а утром увидел рядом с собой записку. Там была диета.

«За год я скинул сорок килограммов. Затем начал бегать. Сегодня я произвожу эффект, показывая людям свои старые фотографии. Разительный контраст!» – цитирует актера WomanHit.ru.

Лыков признался, что каждую неделю плавает по шесть километров. Он делает это под руководством тренера в бассейне, который находится за его домом.

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