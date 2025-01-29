«Я верю в возвращение»: Валерий Баринов заявил, что ему жаль по поводу отъезда Дмитрия Назарова из России

Актер Валерий Баринов, которого называют крестным отцом Дмитрия Назарова вспомнил о младшем товарище. Во время интервью для шоу «Сорян, это подкаст» он заявил, что верит в возвращение коллеги.

Сейчас Назаров вместе с супругой проживает во Франции. Он переехал туда после начала СВО. Баринов, которого раньше связывали теплые отношения с актером, отметил, что ему бесконечно жаль из-за отсутствия коллеги. Но при этом Валерий заявил, что у него точно такая же позиция и по другим уехавшим артистам.

Также Баринов допустил, что Назаров вернется на родину, как и его единомышленники. Актер считает, что это возможно в будущем.

«Мне не только по его поводу грустно. А по поводу многих… Я верю в возвращение. Я скажу вещь, которую многие не приветствуют. Мне многие говорят: "Ну, скажи, как Родина-мать может потом их принять обратно?" Я говорю: "Как? Как мать! Потому-то и Родина, потому-то и мать"», — заявил Баринов.

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