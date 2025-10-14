«Я вернулся с того света»: Отар Кушанашвили отмечает год со дня победы над раком

Телеведущий Отар Кушанашвили объявил, что отмечает годовщину победы над раком. В своем Telegram-блоге журналист опубликовал эмоциональное обращение, в котором рассказал, что ровно год назад он вернулся домой из больницы.

День возвращения домой 55-летний Отар Кушанашвили назвал «праздником». По словам шоумена, у которого нашли четвертую стадию рака, тогда он буквально «вернулся с того света». Телеведущий выразил надежду на то, что ему удастся окончательно излечиться.

«Я праздную эту годовщину в кругу своей семьи… Я еще год буду жить, отказывая себе в пороках. Я хочу очиститься от этой скверны, от намека на эту скверну… Сегодня годовщина, как я вернулся с того света», — заявил Отар Кушанашвили.

Журналист также искренне поблагодарил врачей центра им. Н.Н. Блохина в Москве, благодаря которым получил второй шанс на жизнь. Сейчас отар Кушанашвили продолжает восстанавливаться и верит, что заболевание больше не вернется.

Напомним, летом 2024 года телеведущий сообщил, что проходит лечение от рака четвертой стадии. Уже осенью Отар Кушанашвили объявил о «триумфальной победе» над онкологией и продолжил вести свое YouTube-шоу «Каково?!». Шоумен не скрывает, что прошел сложный путь лечения, перенес операцию, несколько курсов химиотерапии и даже пережил две клинические смерти. Победив недуг, он пересмотрел жизненные приоритеты и дал себе установку радоваться каждому новому дню.

