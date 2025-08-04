«Болезнь поганая скручивает в бараний рог»: Отар Кушанашвили рассказал, как борется с раком

Отар Кушанашвили рассказал, что болезнь скручивает его «в бараний рог». Слова журналиста передает Kp.ru.

В новом интервью Отар рассказал о борьбе с раком. По словам журналиста, с каждым днем он чувствует себя лучше, однако бывают и такие моменты, когда болезнь скручивает его «в бараний рог». Кушанашвили заявил, что порой из-за болезненных ощущений с трудом может передвигаться.

«У меня бывают очень плохие дни, когда болезнь эта поганая скручивает в бараний рог, отправляет в нокдаун, но не в нокаут. Я оземь шмякаюсь и ползаю по полу. Это очень непредсказуемая, подлая, вероломная болезнь», — высказался журналист.

Отар отметил, что выполняет все указания врачей. По мнению журналиста, от смерти может спасти только жажда жизни и дисциплина. Кушанашвили с досадой отметил: на сегодняшний день не существует антидота от рака, однако он намерен бросить вызов болезни.

«Да, я понимаю, сколько людей видят во мне человека, который борется с раком. Невозможно, чтобы высшее творение природы – человек – умирал от рака. Это несправедливо. И с этим нужно покончить. Я буду первым, кто с этим покончит», — резюмировал он.

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