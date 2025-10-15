«Я вернулся к своим»: Анатолий Белый* рассказал о жизни в эмиграции

53-летний актер Анатолий Белый* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что чувствует себя в Израиле как дома. Его слова передает Газета.Ru.

В новом интервью актер признался, что не жалеет об отъезде из России. По словам Белого*, он чувствует себя в Израиле как дома и хотел бы там навсегда остаться.

«Я как будто бы действительно вернулся к своим. И в прямом смысле этого слова — к своим родителям, брату и сестре. Мы все живем в одном городе. Это тоже возвращение блудного сына в семью, который уехал в 16 лет делать собственную жизнь. Я бы хотел остаться здесь до конца», — высказался Белый*.

Актер признался, что почти разорвал все связи с Россией. При этом он до сих пор переживает из-за некоторых утрат.

«Честно вам скажу, осталось очень мало ниточек, которые связывают меня с Россией эмоционально. Они очень сокровенные. Но 90 процентов я отрезал, и меня отрезвило так сильно, что я никаких сильных фантомных болей не испытываю», — резюмировал он.

Напомним, Белый* осудил СВО и уехал из России, уволившись из московского театра.

Ранее Анатолий Белый* попросил называть его не российским, а израильским артистом. Подробности читайте в этой новости.

*признан иноагентом на территории РФ