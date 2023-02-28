«Я вернулась»: беременная Зепюр Брутян надела открытое боди и показала свой живот

В прошлом году Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали главными ньюсмейкерами. Молодые люди сыграли внезапную, но очень пышную свадьбу и тем самым привлекли к себе внимание публики. Последние 4 месяца по Сети постоянно ходили слухи о беременности супруги Павла. Долгое время знаменитости никак не комментировали ситуацию, однако 10 дней назад, в свой день рождения, Зепюр подтвердила все домыслы публики: в скором времени она станет мамой. Сегодня актриса вышла на связь и продемонстрировала изменения в фигуре.

Так, девушка надела белое боди и свободные бежевые брюки. Выбранная одежда хорошо подчеркивает округлившиеся формы Зепюр. Видимо, появление первенца осталось ждать не так долго.

Фолловеры с восторгом отреагировали на публикацию и высказали единогласное мнение: беременность к лицу Брутян. «Очень красивая. Ребенок будет бомба. Может, девочка будет? Вы такая нежная», — написали подписчики.

К слову, в последнее время супруга Прилучного довольно часто стала пропадать из социальных сетей. Подобное крайне беспокоит преданных поклонников, которые весьма трепетно относятся к будущей мамочке. Избранница Павла решила прокомментировать и свое исчезновение.

«Последние дни выдались особенно насыщенными. Хотелось взять выходные и побыть больше с семьей», — высказалась знаменитость.