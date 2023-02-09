«Поскачет к следующей Зепюр»: в Сети обеспокоены за судьбу беременной Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян являются самой обсуждаемой парой отечественного шоу-бизнеса. Супруги много путешествуют и не скрывают своего счастья, но, несмотря на это, многие «приписывают» им развод. Не стал исключением и Рустам Солнцев, который в новом выпуске «Загугли звезду» объяснил, почему их отношения обречены.

В последнее время все говорят про беременность Зепюр. Сама девушка пока никак не комментировала эту новость, но вот Рустам убежден, что супруге Прилучного нет смысла скрывать свое положение. Кроме того, по словам блогера, девушка сильно изменилась во время беременности и не в самую лучшую сторону.

«Из порхающего эльфа превратилась в тяжеленькую. Извините, но это так», — внезапно высказался Солнцев.

Вот почему мужчина считает, что совсем скоро Павлу перестанет нравиться внешность возлюбленной.

Кроме того, Рустам предрек и крах отношений актеров, и причиной для этого он назвал измены со стороны Прилучного.

«Она счастливо найдет себя у раковины, а Павел Прилучный также счастливо поскачет козликом к следующей Зепюр», — резюмировал блогер.

К слову, многие поклонники пары поспешили встать на ее защиту и опровергли слова Рустама.

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