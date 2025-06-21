«Я — великая русская балерина»: Анастасия Волочкова пожаловалась, что не имеет звания народной артистки

Анастасия Волочкова высказалась о своем таланте и назвала себя «примой-балериной всея Руси». Во время дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) танцовщица пожаловалась, что до сих пор не имеет звания народной артистки России. Об этом сообщает Kp.ru.

По словам балерины, она никогда не пыталась добиться популярности за счет скандалов, а свою славу она заслужила талантом, трудом и непростой судьбой.

«Моя жизнь была драматичной, очень драматичной. То количество испытаний, противодействия, травли, невероятной жестокости и зависти не под силу было бы выдержать многим мужчинам. Я проходила все эти испытания с честью, достоинством и с добрым сердцем. Я уже вошла в историю как настоящая великая русская балерина. Я с чувством юмора скажу, я — прима-балерина всея Руси», — заявила Анастасия Волочкова.

Артистка вспомнила и об одном из самых тяжелых периодов своей жизни, когда она оказалась в центре скандала после увольнения из Большого театра в 2003 году. Тогда Анастасия Волочкова обвиняла коллег в травле и утверждала, что стала жертвой заговора. По словам знаменитости, ее «убрали» из-за экс-возлюбленного, миллиардера Сулеймана Керимова. Долгое время балерина судилась с руководством учреждения и больше не вернулась на его сцену.

«Это было глазах у всей страны, это было очень жестоко, это было страшно, это было очень трагично для меня, и я в одиночку отстаивала свое право быть балериной. <…> Мне нужно было доказать людям, что меня уволили не потому, что я большая и толстая, а потому, что структура Большого театра погрязла в коррупции, понимаете?» — возмутилась танцовщица.

Бывшая прима Большого театра также пожаловалась, что ей до сих пор не присвоили звание народной артистки России. По мнению артистки, она давно завоевала этот статус.

Ранее Анастасия Волочкова после прощания с балетмейстером Юрием Григоровичем заявила о лицемерии в Большом театре.