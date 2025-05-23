«Поплакала у гроба»: Волочкова после прощания с Григоровичем заявила о лицемерии в Большом театре

Анастасия Волочкова смогла проститься с балетмейстером Юрием Григоровичем, ушедшим из жизни в возрасте 98 лет. Балерина беспрепятственно прошла в Большой театр и возложила цветы к гробу, однако ей показалось, что в ходе траурного мероприятия бывшие коллеги вели себя с ней лицемерно.

«Поплакала у гроба… Обняли меня... Бал лицемерия называется. В моем новом шоу «Одержимость» такие сцены есть», - приводит StarHit слова Волочковой.

Как уточнила балерина, первый, кого она встретила, войдя в Большой театр, был дирижер Валерий Гергиев.

Говоря об ушедшем Юрии Григоровиче, Волочкова отметила, что он сыграл в ее судьбе огромную роль.

«Все началось в 1996 году, когда мне было 20 лет, и он вручил мне золотую медаль на международном конкурсе артистов балета имени Сержа Лифаря», — рассказала она в беседе с 360.ru, добавив, что в те времена была прима-балериной Мариинского театра, но ей вставляли палки в колеса и не давали репетировать.

По словам Анастасии, золотая медаль из рук Григоровича стала настоящим спасением и доказательством ее таланта.

«Мэтрам, которые уходят из жизни один за другим, на смену никто не приходит», — заключила Волочкова.

Напомним, 19 мая Юрий Григорович скончался в ЦКБ в возрасте 98 лет, где находился с 1 мая. Причиной смерти стали осложнения после двусторонней пневмонии. Прощание с балетмейстером состоялось в Большом театре. После кремации его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова приехала на церемонию прощания с Григоровичем и устроила скандал. Она подошла к встречающим ее журналистам, попросила помочь попасть в Большой и высказала все, что думает о руководстве театра. При этом Волочкова позволила себе нецензурную брань.