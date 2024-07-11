«Я вела подпольный Telegram-канал»: Ивлеева показала свою жизнь во время отмены после «голой» вечеринки

Блогерша Настя Ивлеева призналась, что за время отсутствия в социальных сетях завела второй Telegram-канал, в который публиковала все свои мысли. Спустя полгода она решила открыть доступ для своих поклонников, чтобы они узнали, как она жила после «голой» вечеринки в декабре 2023 года.

По словам Насти, на этот закрытый блог было подписано лишь несколько ее друзей, но он был ей необходим, так как на ее основных страницах в социальных сетях ее травили.

«Все это время моего отстранения от социальных сетей я, конечно же, вела подпольный Telegram-канал. Мне нужно было куда-то публиковать свои мысли, очерки, заметки», — рассказала Ивлеева.

«Подпольный» Telegram телеведущая начала вести в январе этого года. В основном она снимала видео из дома, при этом она не забывала шутить о своем положении.

«Мне сложно это признать, но я больше не пунктуальный человек. К тому же еще и безработный», — написала Настя 16 января.