«Я ведь неприлично загорелая»: Николаева похвасталась кадрами из отпуска с Вдовиным

Телеведущая Елена Николаева поделились в соцсетях снимками из отпуска в Турции. Она снялась на яхте вместе с мужем Игорем Вдовиным и маленьким сыном.

В августе прошла вторая свадьба дочери балерины Анастасии Волочковой Ариадны, которая была организована в Москве. На торжестве присутствовали отец, мачеха, бабушка девушки, но не было ее матери. Из-за этого артистка сокрушалась в СМИ – называла праздник посиделками и обвиняла Николаеву в пиаре на ее имени. Впрочем, критика никак не задела телеведущую. Она дала понять, что ей совсем нет дела до «войны» с бывшей мужа.

В личном блоге Елена опубликовала серию семейных снимков, сделанных во время отдыха на море. Телеведущая призналась, что абсолютно счастлива.

«Уже выбираю платье на завтрашний эфир. Конечно, белое. Я ведь неприлично загорелая и непременно хочу это подчеркнуть», - поделилась Николаева.

Напомним, что после расставания Вдовина и Волочковой Ариадна осталась жить с отцом. У нее хорошие отношения с мачехой, однако балерина считает, что от падчерицы телеведущей нужен лишь пиар.

