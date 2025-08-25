Волос на затылке почти не осталось: Волочкова скрывает проплешины на голове

Балерина Анастасия Волочкова занялась лечением волос. Оказалось, что парики танцовщица начала носить не просто так. На самом деле у нее выпали пряди на затылке и по бокам.

В личном блоге Анастасия поделилась, что тратит много денег, чтобы восстановить волосы. По ее словам, надежды почти не было, но она нашла специалиста, который решил ей помочь. Уже на своей страничке мастер Волочковой опубликовала фото головы звездной клиентки, на которых были заметные проплешины.

Процедуры по восстановлению Анастасия делает уже три месяца. Пока результат балерину удовлетворяет.