Волос на затылке почти не осталось: Волочкова скрывает проплешины на голове
© Starface.ru
Балерина Анастасия Волочкова занялась лечением волос. Оказалось, что парики танцовщица начала носить не просто так. На самом деле у нее выпали пряди на затылке и по бокам.
В личном блоге Анастасия поделилась, что тратит много денег, чтобы восстановить волосы. По ее словам, надежды почти не было, но она нашла специалиста, который решил ей помочь. Уже на своей страничке мастер Волочковой опубликовала фото головы звездной клиентки, на которых были заметные проплешины.
Процедуры по восстановлению Анастасия делает уже три месяца. Пока результат балерину удовлетворяет.
Напомним, что парик артистка начала надевать на мероприятия с 2024 года. Она выходила на красную дорожку с длинными светлыми волосами, однако не делилась, почему вдруг стала отдавать предпочтение искусственным прядям. Звездный стилист Александр Данилов делился, что под париком Анастасия скрывала пережженные волосы.
