«Я вас всех переживу»: Светлана Дружинина вышла на связь после сообщений об экстренной госпитализации

Звезда фильма «Девчата» Светлана Дружинина отреагировала на сообщения о своей экстренной госпитализации. 88-летняя актриса назвала эту информацию «слишком преувеличенными слухами» и заявила, что «всех переживет», передает РЕН ТВ.

Светлана Дружинина призвала не верить информации о ее «болезни». Народная артистка России отметила, что «всех переживет» благодаря своей доброте и занятиям спортом.

«Я вас всех переживу, потому что я добрый, щедрый, прекрасный, здоровый, спортивный, верующий человек. Спасибо за беспокойство, но это слишком преувеличенные слухи. Будем жить долго и счастливо», — заявила Светлана Дружинина.

Напомним, 23 ноября в ряде СМИ распространилась информация о том, что звезда фильма «Девчата» экстренно госпитализирована в одну из московских больниц. Сообщалось, что Светлане Дружининой назначили срочную противоопухолевую терапию после перенесенного бронхита. Кроме того, по данным источников, несколько лет назад у знаменитости выявили онкологическое заболевание легкого.

Ранее мы писали о том, что 87-летняя актриса Светлана Немоляева прокомментировала слухи о госпитализации брата.