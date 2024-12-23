18-летняя невеста Григория Лепса воссоединилась с певцом: выбрала для свидания ультракороткое платье

18-летняя Аврора Киба, наконец, воссоединилась с женихом Григорием Лепсом. Их заметили вместе на концерте певца. Для появления на публике студентка выбрала короткое бордовое платье.

Долгое время влюбленные были в разлуке и поддерживали отношения на расстоянии, так как Аврора поступила в учебное заведение в Лондоне. Однако под Новый год девушка купила билет на самолет и вернулась в Москву. 22 декабря она пришла на выступление Лепса и станцевала под хиты в ультракоротком блестящем платье с вырезом на спине.

К слову, Григорий признавался, что саму новогоднюю ночь не сможет провести вместе с невестой, так как будет работать. Тем не менее, он уже купил для нее подарок. Правда, какой именно, не раскрывает. Артист делился, что постарается поздравить возлюбленную уже утром 1 января.

Напомним, что о романе Лепса с Авророй стало известно этим летом. Певец активно выходил с девушкой в свет и называл ее своей невестой, а она хвасталась в соцсетях бриллиантовым кольцом.

Ранее Катя Лель назвала невесту Григория Лепса «счастливой девушкой».