«Я вас не люблю, я вас обожаю»: Киркоров обратился к журналистам с неожиданным откровением

Филипп Киркоров неоднократно попадал в скандалы с прессой. Певец мог грубо ответить, оскорбить и даже поднять руку на журналистов. Сейчас все изменилось — народный артист любезно общается с представителями СМИ и даже признается им в любви. Более того, оказывается исполнитель хита «Зайка моя» когда-то мечтал работать в газете.

Поп-король российского эстрады спокойно отвечал на вопросы журналистов на «Новой волне — 2024» в «Сириусе». Певец отметил, что наличие в его жизни представителей прессы скорее плюс, чем минус.

«А куда же мы без них. Это как музыка без нот, артист без журналистов», — приводит слова знаменитости Пятый канал.

Киркоров признался, что до того, как начать карьеру певца, он планировал работать в газете. Артисту нравилось писать статьи и эссе.

Как пояснил артист, его не пугают выдумки СМИ в Интернете. Более того, он порой сам подкидывает фейковые инфоповоды журналистам, чтобы позабавить читателей.

На вопрос, любит ли экс-супруг Пугачевой журналистов, он ответил коротко: «Я вас не люблю, я вас обожаю».

Напомним, на закрытии конкурса «Новая волна — 2024» Филипп Киркоров появился в пиджаке с серебристой бахромой и полупрозрачном топе. Поклонников удивил наряд звезды.