НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 августа 2024, 16:43
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Был в серебре: Филипп Киркоров на закрытии «Новой волны» удивил поклонников нарядом

Филипп Киркоров на закрытии «Новой волны» появился в пиджаке с бахромой и топе.
Был в серебре: Филипп Киркоров на закрытии «Новой волны» удивил поклонников нарядом

© Starface.ru

57-летний певец Филипп Киркоров появился на закрытии конкурса «Новая волна» в Сочи в пиджаке с серебристой бахромой и полупрозрачном топе.

На наряд артиста обратило внимание издание Леди Mail.ru.

Отмечается, что пиджак Киркорова был украшен бахромой по всей длине. К нему были подобраны топ и джинсы в ковбойском стиле.

Киркоров не единственный артист, который удивил нарядом. 55-летняя певица Анжелика Варум появилась в белоснежном платье с орнаментом в этническом стиле.

Известно, что победительницей «Новой волны» в 2024 году стала представительница Армении Анаит Акопян. Она получила награду из рук композитора Игоря Крутого.

Ранее Киркоров раскрыл правду о татуировках и заявил, что они ненастоящие и скоро смоются.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Леди Mail.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Филипп Киркоров
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