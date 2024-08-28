Был в серебре: Филипп Киркоров на закрытии «Новой волны» удивил поклонников нарядом

57-летний певец Филипп Киркоров появился на закрытии конкурса «Новая волна» в Сочи в пиджаке с серебристой бахромой и полупрозрачном топе.

На наряд артиста обратило внимание издание Леди Mail.ru.

Отмечается, что пиджак Киркорова был украшен бахромой по всей длине. К нему были подобраны топ и джинсы в ковбойском стиле.

Киркоров не единственный артист, который удивил нарядом. 55-летняя певица Анжелика Варум появилась в белоснежном платье с орнаментом в этническом стиле.

Известно, что победительницей «Новой волны» в 2024 году стала представительница Армении Анаит Акопян. Она получила награду из рук композитора Игоря Крутого.

Ранее Киркоров раскрыл правду о татуировках и заявил, что они ненастоящие и скоро смоются.