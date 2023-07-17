«Я вас достал со дна»: как журналистка Ксения Собчак одной фразой нажила себе нового врага

Блогер Евгений Понасенков* (признан иноагентом на территории РФ) во время интервью с Ксенией Собчак сравнил ее с «пьяным прокурором на кухне». Скандальный диалог журналистки и историка появился в эфире шоу «Осторожно: Собчак».

Во время интервью блогеру не понравились вопросы, которые задавала Ксения по его научному труду. Супруга Константина Богомолова поинтересовалась, почему он использует экспрессивную лексику в своей работе. По мнению историка, Собчак должна не указывать ему на ошибки, а «сидеть, слушать и учиться».

Также мужчина считает, что Ксения нарушает журналистскую этику, поэтому ее подход к интервью он назвал «кухонным». Блогер уличил знаменитость в том, что она вырывает фразы из контекста.

«Я каждый раз хватал вас за руку, как дешевку, и тыкал в цитату. Я вас достал со дна», — цитирует Газета.Ru высказывание историка из нового интервью.

Ранее 43-летняя Виктория Боня ответила на критику Ксении Собчак и заговорила о зависти журналистки. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 40-летняя певица Алсу впервые появилась на публике после сообщений о расставании с мужем.

*признан иноагентом на территории РФ