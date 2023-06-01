«На душе пусто, плохо»: 41-летнюю Ксению Собчак вывели на чистую воду

Виктория Боня считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Знаменитость ведет роскошный образ жизни, вот почему в ее профиле нередко появляются кадры дорогих иномарок и брендовых вещей. Кроме того, Боня стала одной из немногих, кому удалось посетить фестиваль в Каннах. Вот почему ее выходы на светском мероприятии вызвали бурное обсуждение в Сети. Не осталась в стороне и Ксения Собчак, которая раскритиковала внешний вид Виктории. В новом интервью для шоу Сергея Косенко Боня впервые ответила обидчице.

По мнению Виктории, Ксения «не может пережить чужого успеха», поэтому супруга Богомолова постоянно всех критикует. Светская львица отметила, что ее фотографии висели «по всему Монако», а сама она имеет множество контрактов с международными брендами. Вот почему Боня считает свое появление в Каннах заслуженным.

«Собчак в своем Telegram-канале каждый день ставит мои фотографии. И тут она посмеется, и там. Ксюшу бомбануло. Все это происходит, когда у людей на душе пусто, плохо», — цитирует StarHit слова Виктории из нового интервью.

Светская львица считает: если человек живет в гармонии и любви, то у него нет потребности оскорблять других персон.

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