«Я вас чем-то обделила?»: Виктория Боня ответила на обвинения в фейковом восхождении

Виктория Боня ответила на подозрения в фейковом восхождении на гору. Об этом стало известно из соцсетей.

После того, как Виктория Боня объявила о покорении вершины горы Манаслу, некоторые подписчики начали обвинять знаменитость в том, что она всех обманывает.

«Постановочный фейк рассчитан на альтернативно одаренных идиотов, никогда не занимавшихся высотным альпинизмом», — написал один из комментаторов.

Кто-то утверждал, что Боня без помощи гидов не смогла бы подняться на вершину горы.

«Если бы не куча гидов и шерпов, которые контролировали каждый ее шаг, она бы там и осталась», — заявил еще один подписчик.

Знаменитость заявила, что не понимает необоснованного хейта в свой адрес.

«Обидно видеть такие комментарии от „мужчин“. Я вас чем-то обделила? Нет никого, кто бы смог занести тебя под ручки в гору! Это не туристическая тропа. Мужчины, вы хотя бы в комментариях оставайтесь мужиками», — ответила она.

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