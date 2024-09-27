«Я вас чем-то обделила?»: Виктория Боня ответила на обвинения в фейковом восхождении
© Shootpix/ABACA/Abaca/East News
Виктория Боня ответила на подозрения в фейковом восхождении на гору. Об этом стало известно из соцсетей.
После того, как Виктория Боня объявила о покорении вершины горы Манаслу, некоторые подписчики начали обвинять знаменитость в том, что она всех обманывает.
«Постановочный фейк рассчитан на альтернативно одаренных идиотов, никогда не занимавшихся высотным альпинизмом», — написал один из комментаторов.
Кто-то утверждал, что Боня без помощи гидов не смогла бы подняться на вершину горы.
«Если бы не куча гидов и шерпов, которые контролировали каждый ее шаг, она бы там и осталась», — заявил еще один подписчик.
Знаменитость заявила, что не понимает необоснованного хейта в свой адрес.
«Обидно видеть такие комментарии от „мужчин“. Я вас чем-то обделила? Нет никого, кто бы смог занести тебя под ручки в гору! Это не туристическая тропа. Мужчины, вы хотя бы в комментариях оставайтесь мужиками», — ответила она.
Ранее мы писали о том, что у бывшей жены Александра Серова начался отек Квинке из-за укуса пчелы.