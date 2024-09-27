«Вот такая я красавица. Ужас»: у бывшей жены Александра Серова начался отек Квинке из-за укуса пчелы

Елена Стебенева, экс-жена народного артиста России Александра Серова, пожаловалась подписчикам на самочувствие. У нее начался отек Квинке из-за укуса пчелы.

Стебенева вышла на связь с подписчиками в социальных сетях и показала, как выглядит ее лицо. По словам бывшей супруги Серова, насекомое укусило ее в лоб.

Однако полностью раскрывать последствия случившегося женщина не стала, она воспользовалась фильтром, чтобы предстать перед пользователями в видеообращении.

«Вот так выглядит мой отек Квинке. Это я еще фильтр наложила, чтобы вы вообще не испугались. Чуть спало, но все вокруг глаз покраснело. В лоб вчера меня укусила пчела. Пью гормональные лекарства. Но состояние нестояния. Вот такая я красавица. Ужас», — заявила Елена.

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