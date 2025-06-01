«Я вам признаюсь честно»: Маргарита Симоньян рассказала, из-за чего бы завершила карьеру

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала на фестивале «Движения Первых», что продолжает работать из-за спецоперации. Журналистка буде трудиться до тех пор, пока страна переживает непростые времена.

Слова Симоньян передает РИА Новости. Во время выступления перед аудиторией лектория Маргарита заявила, что ушла бы с работы, если бы обстановка в стране не была такой сложной. Журналистка считает, что не может уйти на покой, пока в стране есть задачи, требующие полной самоотдачи.

«Я вам признаюсь честно, если бы в нашей стране сейчас не была такая сложная, серьезная, требующая полной отдачи ситуация, если бы не СВО, если бы мы не воевали со всем НАТО, вы видите, что происходит сегодня, когда взорваны мосты, атакованы объекты наши, в том числе в Сибири, если бы не это все, я бы ушла с работы», — поделилась Симоньян.

По словам Маргариты, она давно построила карьеру. Главред RT увидела предел собственных возможностей и удовлетворена тем, что имеет.

Ранее Симоньян заявила, что у нее нет сил на конфликты. Кома Тиграна Кеосаяна изменила жизнь Маргариты, его супруги.