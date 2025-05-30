«У меня нет сил на конфликты»: Маргарита Симоньян раскрыла, как изменилась ее жизнь из-за комы Кеосаяна

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала, как ее жизнь изменилась из-за комы мужа Тиграна Кеосаяна. Она не стала скрывать, что произошедшее с супругом сильно ее подкосило. Долгое время она даже не могла найти в себе силы вести социальные сети.

В личном Telegram-канале Симоньян ответила подписчику, который упрекнул ее за выбор одежды. Она заявила, что раньше действительно читала все негативные комментарии по поводу своего гардероба и внешности. Но сейчас у журналистки не осталось сил на конфликты.

«Я почти всю зиму не могла найти в себе силы снова общаться с людьми. Но потом решила, что это будет несправедливо по отношению к тем, кто молится и переживает за Тиграна. И стала опять вести соцсети. Но произошедшее меня очень изменило и, конечно, подкосило. <…> У меня нет сил на конфликты. Я и раньше-то их не переносила, а теперь и подавно», - поделилась Маргарита.

По словам журналистки, она сейчас носит то, что нравится ей и всегда нравилось ее мужу. Симоньян обратилась к хейтерам и попросила их воздержаться от негативных комментариев, иначе она уйдет из соцсетей и перестанет общаться даже с теми поклонниками, которые поддерживают ее в трудный жизненный период.

Напомним, что Тигран Кеосаян уже четыре месяца находится в медикаментозной коме после пережитой клинической смерти. По неподтвержденным данным, он начал реагировать на звук и свет, но его состояние по-прежнему тяжелое.

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