«Я в завязке совсем»: Лолита сделала неожиданное заявление после скандала с отменой концертов

Певица Лолита Милявская сделала неожиданное признание о своей жизни на светской премии в Московском международном Доме музыки. Выступая с благодарственной речью, артистка заявила, что находится «в завязке» уже два года. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Алена, Блин!».

«Я не бухаю два года вообще! Я в завязке совсем, и поэтому я интересуюсь той жизнью, которой интересуется светская хроника. Я смотрю сериалы, которые мне не нужны… Я правда люблю всех, кто пришел сюда», — высказалась Лолита.

На премии исполнительница хита «На Титанике» одержала победу в номинации «Легенда шоу-бизнеса». Недавно Лолита признавалась, что ситуация с массовой отменой ее концертов пока не наладилась, но она продолжает работать.

«У меня нет свободного времени, потому что я всегда была занята. И я пока чувствую единственное желание — прийти домой, сбросить каблуки и заснуть. Потому что у меня были как записи, съемки, корпоративная работа. Это все в моей жизни как было, так и есть», — делилась певица.

Напомним, Лолита оказалась в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала артистку перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Так, этой зимой сорвались ее выступления в Ульяновске и Волгограде, а весной — в Перми и Казани. Сама знаменитость называет происходящее «организованной травлей» со стороны общественников.

Ранее сообщалось о том, что Николай Басков встал на защиту Лолиты после отмены ее концертов. Певец заявил: «У нас, знаете, когда человек упал, все сразу начинают радоваться, марать об асфальт и полоскать имидж человека».