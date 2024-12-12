«Что-то не поделили»: солист «Иванушек International» рассказал о ссорах с женой

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал о ссорах с женой. Певец в прошлом году связал себя узами брака с возлюбленной Дарьей и рассказал о семейной жизни в интервью Леди Mail.

Несмотря на давний поход в ЗАГС, пара устроила свадебное торжество только в конце ноября этого года. Сейчас артист много говорит о любви и взаимоотношениях с супругой.

«Я считаю, что главный секрет — в уважении друг к другу. И в любви, конечно. А еще — в терпении и умении сделать первый шаг, даже когда ты чувствуешь, что прав. А также в отношениях важно понимать, чтоб никто в них не должен страдать от твоего плохого настроения», — высказался Кирилл.

Певец не отрицает, что и у них с Дарьей бывают ссоры. Но они стараются уладить все вопросы в самое короткое время.

«Конечно, у нас случаются разногласия, как и у всех людей. Например, если мы что-то не поделили или кто-то из нас не так понял ситуацию. В такие моменты можем и поспорить», – поделился звезда.

Мужчина добавил, что у них есть особое правило – перед уходом из дома они всегда мирятся.

Туриченко также признался, что смог наладить контакт с сыном жены от предыдущих отношений.

«С Платоном у нас с первых минут общения сложились очень теплые дружеские отношения. Он умный мальчик и у нас много общего: например, Платон тоже неравнодушен к музыке, иногда даже подсказывает мне, какие появились новые веяния в ней», – высказался артист.

По его словам, мальчик приходит на его концерты и поддерживает его. При этом ребенок сохраняет контакт и со своим отцом.

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