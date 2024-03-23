Лариса Долина заявила, что стрелявшие в «Крокусе» удостоены «самой страшной кары»

Лариса Долина отреагировала на новости о теракте в «Крокус Сити Холле». В своем микроблоге певица выразила соболезнования семьям погибших.

22 марта в «Крокусе» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Однако перед началом выступления в зал ворвались несколько вооруженных человек. Они открыли стрельбу по мирным гражданам и подожгли здание.

Народная артистка России не могла пройти мимо трагического события. Она вышла на связь с подписчиками в соцсетях.

«Я не знаю, где найти слова, которые смогут передать мои чувства сегодня. Страшная трагедия, произошедшая вчера в нашем любимом концертном зале показала нам, до какой степени все мы уязвимы», – передает исполнительница.

Долина добавила, что стрелявшие по беззащитным людям удостоены «самой страшной кары».

«Я выражаю искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я скорблю со всей страной...» – заключила артистка.

Ранее мы писали, что Юлия Савичева находилась неподалеку от «Крокуса» в день теракта.