«Я в ужасе»: актриса Наталья Бондарчук выступила против мужа Собчак Константина Богомолова

Актриса Наталья Бондарчук прокомментировала назначение режиссера Константина Богомолова на пост художественного руководителя Театра Виктюка. Она заявила, что «в ужасе» от этого решения, так как против постановщика.

По мнению Бондарчук, все, что делает муж журналистки Ксении Собчак, - это неправильно. Больше всего она шокирована тем, что он решил переименовать культурное учреждение. Теперь оно будет называться «Театр-сцена «Мельников». Отметим, что с приходом Богомолова там будут ставить спектакли разные режиссеры, а большую часть старого репертуара уберут.

«Я против Богомолова вообще как такового по многим причинам. Поэтому я, конечно, в ужасе от того, что Министерство культуры в наше время отдает ему театр», - заявила актриса в беседе с Teleprogramma.pro.

Напомним, что это уже второй театр, которым теперь руководит Константин Богомолов. Он также отвечает за Театр на Бронной.

Ранее Константин Богомолов назвал переименование Театра Виктюка PR-кампанией.