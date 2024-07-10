«Мы видим неэффективность»: Константину Богомолову пришлось отвечать за переименование Театра Виктюка

Константин Богомолов назвал переименование Театра Виктюка PR-кампанией. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

8 июля новый худрук Театра Виктюка Константин Богомолов объявил о переименовании культурного заведения. Теперь оно называется театр-сцена «Мельников». Также было объявлено о снятии постановок, которые показывали в Театре Виктюка.

Богомолова начали критиковать его коллеги — актеры и театральные режиссеры. Однако он поспешил объяснить реорганизацию.

«Это часть, связанная с рекламой и PR. Одновременно происходит административная реформа, пришла моя команда менеджерская, руководящая. Если мы видим неэффективность или непонятность каких-то действий, тогда, конечно, приходится расставаться», — объяснил он.

При этом перестановки в театре Богомолов не считает серьезными.

«Никакой зачистки не происходит. Вопрос только в налаживании эффективности работы театра во всех сферах», — заверил он.

Ранее мы писали о том, что экс-худрук Морфеуса Дмитрий Копылов оценил постановки Константина Богомолова.