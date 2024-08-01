«Я в таких клиниках неоднократно бывала»: Дана Борисова дала совет, какой рехаб подойдет Глюкозе

Дана Борисова предположила, какой рехаб больше подойдет Глюкозе.

48-летняя телеведущая наткнулась на видео со скандального выступления Натальи Ионовой в Красноярске, после которого ее хотят отправить на лечение. Такое поведение певицы шокировало и ужаснуло Дану.

Борисова заверила, что не во всех центрах можно вернуться к нормальной жизни. По ее мнению, если Глюкоза хочет навсегда избавиться от зависимости, то к выбору рехаба для лечения зависимости необходимо подойти серьезно.

Дана не доверяет клиникам с комфортными условиями для пациентов, потому что в таком случае реабилитация больше похожа на отдых. Она уверена, что после таких клиник люди заново начинают заниматься тем же, от чего лечились.

«Я совсем не доверяю клиникам, где все пациенты лежат в комфортабельных палатах... Они дают временное просветление. Но больше это — выкачивание денег за комфорт. Потому что люди полежат, кайфанут от комфорта, очистятся, а потом начнут заниматься тем же самым. Я в таких клиниках сама неоднократно бывала», — заявила Дана в беседе с изданием mk.ru.

Также телеведущая подчеркнула, что лечение должно быть длительным, так как только в этом случае оно поможет избавиться от вредных привычек. Кроме того, в правильном центре необходимо сдавать все свои вещи, включая телефон, деньги и даже паспорт. А чтобы добиться желаемого результата, то лучше всего посещать групповые терапии, где люди садятся по кругу и говорят о своих проблемах.

Ранее мы писали о том, что однажды певица Лолита дала странные таблетки Глюкозе.