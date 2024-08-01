«Не помнила два дня»: Глюкоза рассказала о странных таблетках, которые ей дала Лолита

После скандального концерта в Красноярске Глюкозу (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) начали подозревать в употреблении запрещенных веществ. В Сети опубликовали интервью, в котором исполнительница рассказывала, как певица Лолита давала ей странные таблетки.

Исполнительница хита «На Титанике» сказала Чистяковой-Ионовой, что сможет уснуть за пять секунд после «волшебной» таблетки и предложила ей попробовать чудо-лекарство.

«Я короче выпиваю это таблетку, и ты не понимаешь. Я не помню два дня. Я прилетаю на концерт — меня выносит. Сплю в отеле и ничего не понимаю. Потом я помню, что кое-как выползаю на сцену», — рассказывала Глюкоза в интервью Эльдару Джарахову два года назад.

Ранее красноярцы стали свидетелями скандального выступления певицы Глюкозы, которая дала концерт в честь Дня металлурга. Исполнительница удивила публику своим поведением. По словам очевидцев и судя по видео, распространившихся в соцсетях, звезда не попадала под фонограмму, еле разговаривала и трогала себя за неприличные места.

После Глюкоза объяснила неадекватное поведение на сцене действием антидепрессантов, которые ей назначил специалист для лечения панических атак, появившихся после смерти бабушки.

Недавно исполнительница погасила все долги перед налоговой. ФНС разблокировала ее счета.