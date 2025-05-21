«Я в слезы, меня трясет»: Наталья Подольская рассказала, как едва не потеряла ребенка

Певица Наталья Подольская воспитывает двух сыновей в браке с композитором Владимиром Пресняковым. Артистка призналась, что во время второй беременности едва не потеряла малыша из-за врачебной ошибки.

Сложности начались, когда Подольская ждала результатов анализов на токсоплазмоз. Врачи подозревали у Натальи это опасное заболевание, которое якобы возникло на фоне конфликта крови.

Когда артистка обратилась в больницу, врач обращалась с ней очень грубо. По словам 45-летней участницы «Фабрики звезд», заведующая отделением «советского образца» вместо поддержки сказала будущей маме, что, если диагноз подтвердится, беременность придется прервать.

«Я в слезы, меня трясет. Пять дней я, конечно, провела в ужасном ожидании… Сняли мне этот диагноз. И еще мне нужно было туда два раза за беременность ездить, снимать диагноз. Это неприятно», — поделилась артистка в эфире шоу «Ваша Наташа» во время разговора с Марией Погребняк.

Наталья начала рожать раньше срока из-за стресса. Малыш появился на свет здоровым, и Подольская благодарит современные медицинские технологии, благодаря которым все прошло хорошо.

Напомним, знаменитость призналась, что готова снова стать мамой, и у нее хватит сил воспитать еще одного малыша.