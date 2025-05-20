«Я об этом мечтаю»: Подольская готова еще раз стать мамой

Певица Наталья Подольская рассказала о готовности еще раз стать мамой. Артистка родила двух сыновей от Владимира Преснякова. Супруги воспитывают восьмилетнего Артемия и четырехлетнего Ивана. Знаменитость поделилась подробностями семейной жизни с Леди Mail.

Подольская много работает, но отмечает, что не против родить еще одного ребенка. Она уверена, что у нее хватит сил на все.

«Я об этом мечтаю. На самом деле бросать ничего-то и не надо и не придется, я уже дважды через это проходила», – рассказала звезда.

Наталья подчеркнула, что работает в свободном графике, поэтому может выбирать – стоит ей поехать на гастроли или заняться детьми, а выбрать для выступлений другое время.

«Так что это все не проблема, если Бог решит подарить нам еще одного малыша», – добавила певица.

Подольская и Пресняков счастливы вместе 20 лет. Артистка называет Владимира идеальным мужчиной.

«Мы друг друга очень любим. Чувства между нами вспыхнули с первого взгляда и не угасают до сих пор. Я уверена, что мы с мужем — как раз две такие части одного целого, разделенные когда-то в прошлом. Потому что он первый и единственный в моей жизни мужчина, который мне по-настоящему подходит», — считает она.

Ранее мы писали о том, что Буланова заговорила о третьем ребенке от суррогатной матери.