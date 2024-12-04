«Я в шоке»: жена Прилучного Зепюр Брутян объявила о пополнении в семье

В семье Павла Прилучного и Зепюр Брутян очередное пополнение. Артисты завели щенка породы бультерьер. Радостной новостью жена звезды фильма «Мажор» поделилась в своих социальных сетях.

Брутян опубликовала видео с новым питомцем, который радостно бегает вокруг сына Микаэля. Щенок с удовольствием играет с малышом и виляет хвостиком.

«У нас в семье пополнение. Сказать, что я в шоке — ничего не сказать. Никогда бы не подумала, что так полюблю собак», — написала актриса.

Супруга Прилучного попросила подписчиков помочь выбрать кличку для пса. В комментариях уже предложили несколько вариантов: Мэджик, Мажор, Шуник и другие.

«Какая милота. Думаю, что отлично бы подошла кличка Терри»; «Какой милый песик, назови Арчи», — пишут фанаты Зепюр.

Бультерьер считается одной из самых опасных пород собак в мире. Однако это стереотип. На самом деле, при правильном воспитании, из них вырастают отличные компаньоны.

Два года назад супруги стали владельцами щенка породы стаффордширский терьер. Собака по имени Тэффи стала четвертой, которую Прилучный купил после развода с первой женой, Агатой Муцениеце. Следовательно, щенок стал пятым питомцем пары.

Ранее Павел Прилучный показал, как проводит время с 11-летним сыном, которого Агата Муцениеце ждет домой.