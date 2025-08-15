«Эмоции»: Екатерина Климова довела поклонников до слез видеороликом с детьми

Актриса Екатерина Климова подарила 9-летней дочери Белле и 16-летнему сыну Корнею трех щенков. В личном блоге звезда сериала «По законам военного времени» опубликовала короткий видеоролик, в котором запечатлела реакцию детей на новых членов семьи.

Климова незаметно подложила одного из щенков в кровать, где спала девочка. Белла эмоционально отреагировала: сначала обняла пушистого питомца, а потом не смогла сдержать эмоций от счастья.

При этом 16-летний Корней сразу же заявил звездной матери, что не собирается заботиться о щенках.

«Так, ну смотрите, я сразу заявляю, что я не собираюсь с ними гулять, убирать, кормить! Это не мои», - категорично сказал подросток.

Пользователи Сети похвалили Климову за воспитание детей. Они отметили, что реакция 9-летней Беллы на щенков была очень трогательной.

«До слез! Эмоции. Обожаю собак и людей, которые любят собак», «100 раз пересмотрела ради реакции Беллы», — высказались комментаторы.

Напомним, у 47-летней Екатерины Климовой четверо детей от разных мужчин. Корней родился в браке с Игорем Петренко, а Белла — в браке с Гелой Месхи.

Ранее актер Игорь Петренко выплатил Екатерине Климовой задолженность по алиментам в 10 миллионов рублей. Однако вскоре вновь оказался в поле зрения Федеральной службы судебных приставов (ФССП). У него появилась задолженность по алиментам в размере 1,6 миллиона рублей.