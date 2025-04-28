«Я в шоке от новостей про конфликт с зятем»: Волочкова призналась, почему ушла со свадьбы дочери

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему ушла со свадьбы дочери. Она опровергла конфликт с зятем и объяснила, что торопилась на поезд.

Подробности узнал aif.ru.

«Я ушла, потому что у меня был поезд в 22:30…Я просто в шоке от новостей про конфликт с зятем», - поделилась балерина.

Волочкова рассказала, что за сутки до свадьбы у нее был спектакль. На свадьбу она выбралась на один день, на следующий были запланированы две репетиции.

Слухи о конфликте, считает танцовщица, «распространяют злопыхатели». Балерина поблагодарила зятя Никиту за то, что он привел дочь к вере.

Напомним, свадьба Ариадны состоялась 26 апреля. Уже на следующий день появились сообщения о том, что Волочкова якобы подралась с женихом дочери. Говорилось, будто дело дошло до драки. Друг жениха опровергал эту информацию и объяснял, что балерина ушла, так как поменяла билеты и должна была в 23:00 уехать в столицу.