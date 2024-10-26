«Я в шоке, это стремно и позорно»: звезда «Дома-2» Кристина Черкасова резко осудила Лерчек за связь с Natan

Недавно женатый рэпер Natan оказался в центре скандала после появившихся в Сети кадров его поцелуев с блогером Лерчек (Валерия Чекалина). О публичной «измене» певца уже высказались многие знаменитости. Не осталась в стороне и Кристина Черкасова. В личном блоге экс-участница реалити-шоу «Дом-2» резко осудила Лерчек за связь с женатым мужчиной.

«Оба поступили мерзко. И, конечно, Натан первостепенно вызывает отвращение, так унизить жену и семью. Но то, что несет Лерчек в интервью, это какой-то кринж. Она не знала, что он женат, видя кольцо на пальце, постоянные созвоны с семьей и детьми. Еще и семьями потом предлагала дружить… Я, мягко говоря, в шоке от ее умозаключений», — заявила Кристина Черкасова.

Звезда «Дома-2» добавила, что вступать в отношения с женатым мужчиной «всегда будет стремно и позорно».

Напомним, летом в СМИ заговорили о романе женатого Natan и Лерчек, которые познакомились на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. Пара демонстрировала заинтересованность друг другом, что вызвало неоднозначную реакцию у публики. Недавно в Сеть попало видео, на котором рэпер и блогер обнимались и целовались, скрывшись от посторонних глаз на шоу. Сам певец позднее признался, что у них «действительно возникла симпатия друг к другу», и публично раскаялся перед супругой. Лерчек же, рассказывая о романе с Natan, заявила, что артист обманывал ее, не говоря о жене.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Ксения Бородина отреагировала на связь Natan с Лерчек.